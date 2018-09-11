Лукашенко: Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Местное самоуправление, управление регионами - это весьма важная в современном мире тема. И то, что Совет Европы уделяет этому большое внимание, дорогого стоит. И мы хотели бы поближе познакомиться с вашим опытом, поэтому тесно сотрудничаем с конгрессом", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что круглый стол, который пройдет в Совете Республики, принесет определенную пользу не только Беларуси, но и в целом Европе, а также самому конгрессу. Президент Беларуси поблагодарил Гудрун Мослер-Тернстрем за возможность провести в Минске подобное мероприятие. "Я хочу вас заверить, что мы сделаем все для того, чтобы оно было успешным", - сказал белорусский лидер.

Во время встречи

Глава государства обратил внимание, что у Беларуси есть опыт межрегионального сотрудничества с Россией, Украиной, странами Балтии в рамках трансграничных программ. "Осенью у нас состоятся два крупных мероприятия. В октябре - встреча руководителей регионов России (Форум регионов Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА), а затем в конце месяца - Форум регионов Беларуси и Украины. Я с удовольствием хочу пригласить вас, если у вас будет время, на эти мероприятия. И вы увидите уже осязаемые результаты от регионального сотрудничества", - отметил Президент. Он добавил, что готов обсудить любые вопросы, которые есть у председателя конгресса.

В свою очередь Гудрун Мослер-Тернстрем отметила, что круглый стол - только начало сотрудничества в сфере местного самоуправления. Она подчеркнула открытость взаимодействия сторон, а также то, что обеим структурам есть чему поучиться друг у друга.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы - консультативный орган, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Беларуси имеет статус приглашенного наблюдателя в Конгрессе местных и региональных властей.

Совет Республики совместно с КМРВ 11-12 сентября проводят в Минске круглый стол по актуальным вопросам местного самоуправления. В мероприятии участвуют представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавляет делегацию председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем.-0-