Лукашенко: белорусам еще предстоит понять роль БНР

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам еще предстоит понять роль БНР. Такое мнение сегодня высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что как историк по образованию обращался к этой теме, изучал существующие мнения. Александр Лукашенко пришел к выводу, что в Беларуси пока не понимают, что такое БНР и какую роль она сыграла.

По мнению Александра Лукашенко, в этой части белорусской истории не все очевидно. С одной стороны, создатели БНР хотели единства для страны, с другой - обращались за помощью к немецкому кайзеру. Отвечая на вопрос, поступивший от интернет-пользователей, глава государства сказал, что преждевременны разговоры о том, чтобы сделать 25 марта государственным праздником. Александр Лукашенко подчеркнул, что пока он находится на посту Президента, этого не будет. Глава государства напомнил, что в Беларуси уже есть День Независимости. "У нас есть День Независимости, и если бы мы тогда не победили, то действительно никакой независимости не было бы", - сказал глава государства.

День Независимости в Беларуси отмечается 3 июля. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.-0-