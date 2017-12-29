Лукашенко: белорусские аграрии могут добиться лучших результатов при организованности и дисциплине

29 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусские аграрии могут добиться лучших результатов при организованности и дисциплине. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это был экстремальный год. Честно говоря, я даже не помню таких. Он был неплохой в общем-то, но экстремальный в том плане, что такого не было, мы такого не переживали. Урок главный: мы, коль не переживали таких периодов, оказались не во всем готовы к этому. Нам не хватает организованности, дисциплины - это огромный резерв для сельского хозяйства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент убежден, что никакая рыночная экономика, никакие преобразования не дадут толчок для развития этой отрасли. "Они человеческий труд и организованность не заменят. Поэтому, если наладим нормальную дисциплину на селе в целом, не только в агропромышленном комплексе, если мобилизуемся, мы значительно прибавим в будущем, - заявил глава государства. - Ни деньги, ни дотации, ни техника - этого всего хватает. Если это нормально организовать, будет результат".

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что главной цели белорусские аграрии добились, обеспечив, как и ранее, продовольственную безопасность страны. "Мы и резервы сохранили, и обеспечили себя продовольствием и кормами", - отметил Президент.-0-