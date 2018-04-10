Лукашенко: белорусские каналы должны вещать на собственной платформе

10 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусские каналы должны вещать на собственной, а не зарубежной платформе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Платформы эти должны быть белорусскими. Это не значит, что мы плохо относимся к Эрнсту (генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст. - Прим. БЕЛТА), нет. Он нормальный, творческий, хороший человек, - сказал Александр Лукашенко. - Но это должно быть наше".

В пример глава государства привел российские сериалы. По его словам, многие из них не очень хорошего качества, а крутятся на белорусских каналах. Президент уверен, что телеканалы и режиссеры в Беларуси в силах сами снимать хорошие телесериалы и ставить их в эфир вместо российских.

По словам руководителя ЗАО "Второй национальный канал" Марата Маркова, ОНТ в своем эфире использует 46% отечественного контента, остальная часть - российская. "На сегодняшний день увеличение собственного контента всего лишь на 1% в течение года потребует от канала примерно $130 тыс. дополнительных средств", - констатировал он.

Марат Марков отметил, что одномоментно нарастить ресурсы, чтобы полностью обеспечить эфир своим контентом, не получится. Выход он видит в поддержке телеканалов спонсорами в переходный период. "Мы сможем на эти деньги развить эту базу, которая на сегодняшний день недостаточна - и человеческая, и техническая. Такая практика существует", - добавил руководитель канала.

Президент пообещал, что в этом плане белорусским каналам окажут поддержку. "Я готов там, где нужно, поддержать средства массовой информации", - сказал он.

На базе российских телеканалов "Первый канал. Всемирная сеть" и "РенТВ" в Беларуси были созданы соответственно ОНТ и СТВ. Акционерами ЗАО "Второй национальный телеканал" стали Министерство информации, Беларусбанк, Фабрика информационных технологий. Акционерами ЗАО "Столичное телевидение" - Министерство информации, Минский горисполком, компания "Космос ТВ", Минский облисполком.

Помимо канала СТВ ЗАО "Столичное телевидение" является учредителем телепрограммы "Россия-Беларусь", которую можно увидеть на платформе "РТР-Планета".-0-