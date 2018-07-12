Лукашенко: белорусы открыты для дружбы со всем миром

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Участие в "Славянском базаре" представителей более 40 стран подтверждает душевную щедрость белорусов, гостеприимных и открытых для дружбы со всем миром. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний форум собрал в Витебске представителей более сорока стран. Помимо ближайших соседей к нам приехали гости из Великобритании, Канады, Северной Кореи, Египта, Колумбии и Гвинеи. Что несомненно подтверждает душевную щедрость белорусов, гостеприимных и открытых для дружбы со всем миром, толерантность славянских народов", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси рады встречать зарубежных гостей, принимать в свою большую фестивальную семью всех, кто едет с чистыми мыслями и добрыми намерениями. "И мы счастливы, что с каждым годом таких людей становится только больше, а их знакомство с Беларусью продолжается также в других городах и регионах", - заявил Президент.

Глава государства также отметил, что вот уже тридцать лет Витебский амфитеатр украшает город, создает в нем музыкальное настроение. "Он принял первые концерты "Славянского базара", и уже не сосчитать, сколько песен с тех пор прозвучало, сколько звезд здесь зажглось и зрителей встретилось. Но точно можно сказать, что главная концертная площадка форума стала для многих артистов родным домом. Местом, где всегда уютно чувствуют себя все - и постоянные гости, уже известные исполнители, и дебютанты", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-