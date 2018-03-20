Лукашенко: благодаря молодежи Беларусь должна перестать быть в современной культуре terra incognita

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Благодаря успехам молодежи Беларусь должна перестать быть в современной культуре terra incognita. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с творческой молодежью, которая проходит в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я верю, что благодаря вашим поискам и успехам Беларусь перестанет быть в современной культуре terra incognita. Для этого надо стремиться дарить свое искусство всему миру, ведь оно существует вне географических и политических границ, оно интернационально", - сказал Президент.

Александр Лукашенко сказал, что перед молодыми талантами открывается множество возможностей, и в стране только рады, если представители белорусской творческой элиты находят признание в том числе и за рубежом. "Но очень грустно, когда понимаешь, что нашим современникам, чтобы прославиться на Родине, надо сначала заявить о своем успехе за ее пределами. Почему же мы не оцениваем по достоинству их мастерство до того, как это сделает иностранная публика? Это наша большая проблема. Корни ее, снова подчеркну, в приобретенном в 90-е годы ложном чувстве собственной ущербности. Есть такая черта у нашего народа", - констатировал глава государства.

По его мнению, именно такая позиция руководит теми, кто до сих пор пытается утверждать, что все лучшее где-то там, за пределами наших границ. А рядом его не хотят видеть.

"Ведь в Беларуси созданы условия для старта талантливой молодежи. Сохранены школы профессионального мастерства, в которых успешно преподают именитые педагоги. Проводятся конкурсы и фестивали. Что-то, возможно, и упустили. Хочется понять, в чем мы с государственной позиции не доработали. Или все же что-то не так с нашим самовосприятием, уважением себя как нации?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

Президент отметил, что белорусы часто становятся победителями международных фестивалей, в стране проводится и много национальных конкурсов, в их числе телепроекты "Я пою", "Академия талантов", "Талент краiны".

"Но как только телевизор выключили, где эти таланты? Почему их не видно сейчас? Почему они не горят, как звезды? Они, если и звезды, только в своем восприятии: сами себя называют звездами и все, - считает глава государства. - Только единицы дальше получают развитие. В чем дело?".-0-