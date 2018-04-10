Лукашенко: чиновника, который не разговаривает с журналистом, мы заменим

10 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Чиновники должны уметь разговаривать с журналистами и предоставлять им необходимую информацию. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не знаю, как это вы будете делать, но если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистом и не предоставляет ту информацию, которую должен, и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите немедленно предложения о его замене. Потому что второй раз будет очень больно для него", - предупредил Александр Лукашенко Администрацию Президента и Министерство информации.

Президент отметил, что порой из-за неумения чиновников прокомментировать какую-то проблемную ситуацию это приходится делать главе государства, чтобы "расхлебывать эту грязь". "Если ты пришел министром, заместителем, руководителем предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы ни было трудно и сложно", - подчеркнул Александр Лукашенко. Вместе с тем, по его словам, и сами журналисты должны быть более настойчивы, добиваясь комментариев у чиновников.

Вопрос о взаимодействии с официальными лицами и их отказах порой прокомментировать ту или иную проблему подняла на встрече с главой государства гендиректор БЕЛТА Ирина Акулович. По ее словам, руководители всех рангов и уровней должны понимать, что, если у них есть информация, ею надо делиться, пока проблема не приобрела разрушающих масштабов.-0-