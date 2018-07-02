Лукашенко: День Независимости стал символом свободной и мирной жизни

2 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. День Независимости стал символом свободной и мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном главному государственному празднику, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы празднуем День Независимости. День, ставший символом нашей свободной и мирной жизни. Белорусы были едины в своем выборе и вместе более двух десятков лет назад определили 3 июля - дату освобождения города-героя Минска - главным государственным праздником", - сказал глава государства.
По его словам, в годы Великой Отечественной войны, в далеком сорок четвертом, битва за столицу Беларуси стала решающей в судьбе народа. "В судьбе непростой на протяжении многих веков его существования", - отметил Александр Лукашенко.-0-
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