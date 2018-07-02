Лукашенко: День Независимости стал символом свободной и мирной жизни

2 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. День Независимости стал символом свободной и мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном главному государственному празднику, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы празднуем День Независимости. День, ставший символом нашей свободной и мирной жизни. Белорусы были едины в своем выборе и вместе более двух десятков лет назад определили 3 июля - дату освобождения города-героя Минска - главным государственным праздником", - сказал глава государства.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны, в далеком сорок четвертом, битва за столицу Беларуси стала решающей в судьбе народа. "В судьбе непростой на протяжении многих веков его существования", - отметил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: с рождением БССР Беларусь впервые обрела законный политический и юридический статус "История государственности связана с советским периодом. Почти век назад с рождением БССР Беларусь впервые обрела законный политический и юридический статус", - заявил белорусский лидер.

Президент: словосочетание "братские народы" для белорусов - не пустой звук Говоря о событиях Великой Отечественной войны, Президент подчеркнул, что белорусскому народу в союзе с другими народами удалось не просто выжить, но победить и показать пример сокрушительной силы единства и сплоченности наций.

Лукашенко: внутренний духовный потенциал народа Беларуси огромен "Осознаем, что сохранить белорусскую землю красивой и свободной - это святой долг перед поколениями, подарившими нам мир и свободу, главное обязательство перед детьми и внуками", - заявил глава государства.