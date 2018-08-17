17 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве, а также по замене иных должностных лиц. Соответствующее совещание проходит в Минске во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

"В продолжение нашего разговора в Оршанском регионе в части кадровых назначений и перемещений я специально попросил, и трое суток Администрация Президента вместе с руководителями парламента, председателем Комитета госконтроля работала над внесением тех кандидатур, которые должны быть внесены согласно моему поручению по назначениям в правительстве и в связи с заменой некоторых должностных лиц. Как и договаривались, сегодня Наталья Ивановна (Кочанова) доложит согласованную или несогласованную позицию по этим вопросам", - сказал глава государства.

Лукашенко: недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките Глава государства неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию региона - показатель эффективности работы правительства и местной власти. Требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны.

"Я знаю, что были проведены консультации с общественными организациями и другими. Думаю, что я также послушаю их мнение перед тем, как назначать новых членов правительства и других должностных лиц. Ясно, что сегодня мы рассмотрим некоторые кандидатуры, которые предлагались вами и были рекомендованы мною для рассмотрения", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства По словам главы государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям Президента".

Президент обратил внимание, что есть неплохие послы, получившие определенный опыт работы. "И очень даже хорошие кандидатуры из числа дипломатического корпуса. Послушаем мнение и министра иностранных дел в части представленных кандидатур из дипкорпуса", - сказал он.

"Спектр кандидатур достаточно широк, и давайте мы эти кандидатуры рассмотрим. Но вопрос надо решать, не затягивая, чтобы не допустить неконтролируемого развития некоторых, прежде всего негативных, процессов в экономике, - подчеркнул белорусский лидер. - Хотя я не хочу драматизировать ситуацию. Министры на местах, ведомства работают, губернаторы на месте. Управляемость у нас просто не может быть потеряна".

Кроме того, на совещание были специально приглашены председатель КГБ Валерий Вакульчик и начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко. "Чтобы потом не было разговоров: те, не те кандидатуры. Естественно, что они контролируют своими ведомствами антикоррупционную составляющую должностных лиц кадрового реестра Президента. Если у них есть какие-то вопросы по кандидатурам, которые будут обсуждаться, они выскажут", - пояснил Александр Лукашенко.

Должностные лица привлечены к ответственности за невыполнение поручений Президента Беларуси Анатолий Черный и Виталий Вовк освобождены от должностей министра архитектуры и строительства и министра промышленности соответственно. Строгий выговор объявлен председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу.

Президент также обратил внимание на определенную тенденцию и мнения людей, которые замечает по публикациям в интернете, СМИ, докладам спецслужб. "Вот, все правильно делает Президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать. Это неправильное понимание людьми моих действий. И я уже поручал вам, Наталья Ивановна (Кочанова), и тем, кто работает сейчас в Орше: под напряжение должны быть поставлены все - от нелюбимых чиновников (они этого заслуживают, люди тут правы), но людям надо посмотреть и на себя, прежде чем кого-то осуждать. В Орше, по-моему, с этим у нас есть проблемы, как и по всей стране", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что поэтому и поручил обеспечить особый режим функционирования и управления Оршанским районом. "Пока мы там из болота будем вылезать и выводить на нормальный уровень развития предприятия и социальную инфраструктуру, ввести особый режим управления в Оршанском регионе. То есть каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен так же, как руководители предприятий и соответствующие структуры власти. Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям", - добавил Президент.-0-