Лукашенко: Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая открывшийся Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворец гимнастики), передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Дворец гимнастики стал символичным подарком для представительниц этого вида спорта к наступающему Международному дню женщин. "Мне абсолютно не жаль тех денег, которые мы вложили в это прекрасное здание", - заявил Александр Лукашенко. Президент выразил благодарность всем, кто имел отношение к возведению этого центра. Особую признательность он выразил строителям. "Вот тут вы молодцы. Договорились мы меньше года назад, что к 8 Марта мы подарим этим прекрасным девушкам, их родителям, всем тем, кто сегодня занимается и отвечает за художественную гимнастику, такой прекрасный и уютный дворец, и мы это сделали. Я очень редко хвалю строителей, но большое вам спасибо", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что художественную гимнастику в Беларуси не обижают, хоть раньше у спортсменов этого вида и не было такого дворца, государство всегда находило возможность для организации тренировок. "Я хотел, чтобы вы здесь не только работали, труд спортсмена ужасный, я это знаю по себе. Знаю, как трудно вам, особенно маленьким. Я хотел, чтобы вы здесь и восстановиться могли, и отдохнуть. Поэтому живите в этом доме дружно, мирно, работайте, тренируйтесь, отдыхайте, мы за вас будем болеть", - обратился Президент к гимнасткам. Глава государства также пожелал юным грациям, чтобы они никогда не получали жестких травм. Кроме этого, по мнению Президента, важно не закрепощаться и не напрягать себя психологически. "Если вы эту проблему в себе решите, вы точно будете чемпионками и мира, и Олимпийских игр", - убежден Александр Лукашенко.

Посещая Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, Президент подробно ознакомился с его функциональными возможностями. Он осмотрел залы для занятий групп начальной подготовки, залы хореографии, тренировочный и тренажерный залы, а также комнату отдыха для спортсменок и бассейн с восстановительным центром. Президент интересовался, насколько современное оборудование закуплено в центр и будет ли хватать гимнасткам возможностей для полноценных тренировок. Его заверили, что спортивный комплекс отвечает всем необходимым мировым стандартам и в нем созданы все условия.

Участники торжественного открытия Дворца гимнастики посмотрели показательные выступления белорусских граций. В завершении мероприятия гимнастки подарили главе государства картину "Мечты сбываются!". Она была создана во время исполнения одного из номеров при помощи золотой пыли. На картине изображен новый спортивный комплекс.-0-

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