Лукашенко: экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что Администрация Президента реализует новые подходы в работе с кадровым резервом. "Ее необходимо активно продолжать. Экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы", - сказал он.

Президент напомнил, что в Беларуси проведена оптимизация госаппарата. "У нас чиновников меньше, чем в других странах. При этом держим их в черном теле, а давление и ответственность огромные и возрастающие. В госаппарате должны работать лучшие люди, настоящие профессионалы", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что Администрация Президента должна в этом показывать пример. "Когда проводили оптимизацию, жесточайшим образом предупредил о недопустимости "подснежников" (так их в советские времена называли, когда люди получали зарплату на каком-то предприятии, а работали в райкоме, райисполкоме, обкоме и так далее). У нас, если я не ошибаюсь, Администрация доработалась до того (пока это единичный, наверное, факт, надо посмотреть и по другим), что где-то человек получает зарплату, а работает там. Упаси вас Господь, если это подтвердится", - сказал белорусский лидер.

Особое беспокойство у Президента вызывает невысокая инновационная активность предприятий реального сектора. "Почему затраты на инновации в фармацевтике, электронике и производстве электрооборудования в сумме меньше, чем в нефтепереработке? Как развиваться без принципиально новых продуктов и агрессивного маркетинга на мировых рынках?" - задал вопросы Президент.

Вопросы инноваций увязаны и с другим ключевым приоритетом социально-экономического развития - эффективной занятостью населения через создание высокопроизводительных рабочих мест на новых предприятиях. "Это - достойная зарплата, качественно иной образовательный и профессиональный уровень человека", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-