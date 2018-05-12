Лукашенко: герб и флаг Беларуси - визитная карточка ее миролюбивой политики

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня мы подчеркиваем значимость этих неотъемлемых символов суверенной Беларуси, наполненных доблестью и героизмом. Сознаем их глубокую историческую роль в сохранении общественного согласия на белорусской земле", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что гражданам, знающим и уважающим национальные ценности, под силу сделать Отчизну процветающей. "Отрадно, что нынешнее поколение белорусов своим плодотворным трудом вместе создает новейшую историю нашей страны, с честью продолжая славные традиции прошлого", - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что герб, флаг и гимн - это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики Республики Беларусь, чей авторитет бесспорно признан на международной арене.-0-