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Лукашенко: Германия неизменно является одним из основных партнеров Беларуси в Европе и мире

Президент 03.10.2018 | 07:00
Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Федерального Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и народ этой страны с национальным праздником - Днем германского единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Современная Германия неизменно является одним из основных партнеров Беларуси в Европе и мире, в том числе в сфере обеспечения мира и стабильности в Европейском регионе", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что недавний визит в Беларусь Франка-Вальтера Штайнмайера и содержательная встреча с ним придали серьезный импульс дальнейшему углублению двустороннего диалога и реализации существующего потенциала белорусско-германского сотрудничества.-0-

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Теги
Германия, поздравления
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