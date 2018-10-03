Лукашенко: Германия неизменно является одним из основных партнеров Беларуси в Европе и мире

3 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Федерального Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и народ этой страны с национальным праздником - Днем германского единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Современная Германия неизменно является одним из основных партнеров Беларуси в Европе и мире, в том числе в сфере обеспечения мира и стабильности в Европейском регионе", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что недавний визит в Беларусь Франка-Вальтера Штайнмайера и содержательная встреча с ним придали серьезный импульс дальнейшему углублению двустороннего диалога и реализации существующего потенциала белорусско-германского сотрудничества.-0-