Лукашенко: глубокий анализ работы конкретных отраслей будет продолжен

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глубокий анализ работы конкретных отраслей планируется проводить и в дальнейшем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глубокий анализ работы конкретных отраслей мы планируем проводить и в дальнейшем. Это действенный способ повышения их эффективности", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что в течение года проведены важные мероприятия, где рассмотрены актуальные вопросы развития страны, обозначены основные направления работы. "Скажу прямо, я готовился к этому посланию, готовился целый прошедший год, проводя совещания, а до этого проработку самых злободневных вопросов, которые стоят перед нами", - констатировал он.

Например, на совещании по развитию села в который раз охватили весь спектр проблем отрасли - от принципов работы с убыточными предприятиями до развития малых населенных пунктов и привлечения молодежи к работе на земле. "Поэтому мной было принято решение объявить этот год Годом малой родины. И я попросил, кто только может, поехать на субботник в свои родные места и этим продемонстрировать людям, что мы хоть небольшую долю своего труда вкладываем в малую родину", - добавил глава государства.

В ходе республиканского семинара по жилищно-коммунальному хозяйству было определено, что дальнейшее совершенствование структуры жилищно-коммунального хозяйства должно проводиться на основе разумной централизации и достаточной свободы действий на местах. По словам белорусского лидера, на совещании был показан пример Минска как ориентир, к чему нужно стремиться на этом этапе в сфере ЖКХ. В связи с чем Александр Лукашенко обратил внимание главы Администрации Президента Натальи Кочановой на необходимость сохранить достигнутое в Минске и проконтролировать, чтобы губернаторы сделали это на местах, учитывая специфику.

Александр Лукашенко также рассказал об итогах заседаний Совета безопасности, где поставлены задачи по укреплению правопорядка и законности, обеспечению спокойной жизни людей. Кроме этого, прошли важные встречи и совещания с педагогическим активом страны, учеными. "Совместно с предпринимателями определили условия ведения бизнеса и развития частной инициативы. Состоялся откровенный разговор с творческой молодежью, старшеклассниками, журналистским сообществом. Детально разобрали проблемы в спорте", - отметил глава государства.-0-