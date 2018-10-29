Лукашенко: государство делает все для сохранения мира и спокойствия в Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство делает все для сохранения мира и спокойствия на белорусской земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Белорусского республиканского союза молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство делает все для сохранения мира и спокойствия на нашей земле, - сказал Александр Лукашенко. - Но ваша задача не дать шанса даже на попытку использовать ваш ум, интеллект и энергию в разрушительных целях. Вы созидатели, должны ими быть. Это ваш генетический код, если хотите. Природой и наследственностью в каждом из вас изначально заложена великая внутренняя сила добра. И мы, славяне, этим от многих отличаемся".

Президент констатировал, что все факты, связанные с основными вехами развития комсомольского движения, не подлежат никакому сомнению, их нельзя переписать или скрыть, они навсегда остались в истории. "Но понятия дружбы, братства, единства, любви к Родине, веры в будущее, ставшие гимном Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, и спустя 100 лет не потеряли своей актуальности. Поэтому, когда распался союз и новые государства перечеркнули славную историю комсомола, мы подхватили его знамя и передали своим детям, - обратил внимание глава государства. - Наше достояние в том, что только мы, пусть в другом виде, под другим названием, сохранили нашу молодежную организацию. Мы были первые, кто пошел этим путем. А сегодня за нами идут и другие, и огромная Россия тоже пришла к пониманию этого".

Создавая молодежную организацию, в Беларуси ничего не придумывали, а взяли за основу связь поколений, преемственность, историческую память, заметил Александр Лукашенко. "Вы должны знать и помнить, что являетесь наследниками героев, что надо жить так, чтобы не было стыдно перед их памятью. Беречь правду о героическом прошлом, рассказывать ее подрастающему поколению, потом - своим детям. Сохранить мир и единство, завещанные нам комсомольцами. Продолжить их дело - жить и работать во имя счастья и благополучия будущих поколений", - добавил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что построено сильное, суверенное государство, были сохранены лучшие достижения уходящей эпохи, чтобы новые поколения рождались и росли в мирной, независимой стране, знали свои корни, понимали традиции и уважали историю.

"Так и случилось. Мы воспитали достойное поколение. Но, к сожалению, в глобальном и нравственном смысле мир не стал лучше. Борьба добра и зла не прекращается. Она проникает в духовную, социальную, экономическую и политическую сферы. Через книги, новости, фильмы, рекламу, моду. Это фронт, где не стреляют, но тоже бьют на поражение - только через сознание людей. Это самое опасное и самое страшное", - заявил Александр Лукашенко.

Не потерять в такой битве свой моральный облик, свой мир - это подвиг, подчеркнул глава государства. Задача молодежи, по его словам, - отстаивать высокие идеалы честности и справедливости, традиционные духовные ценности в мире скептиков и циников, в мире конфликтов и войн, которые пусть и не затронули белорусскую землю, но подошли слишком близко к ее границам. "Наша с вами задача - уберечь этот клочок от потрясений, ибо негде будет жить ни нам, ни вам, ни тем более нашим детям", - сказал Президент.

"И если проследим хронологию известных трагических событий, то увидим, что точкой отсчета многих стало целенаправленное манипулирование сознанием молодежи. И везде в этот процесс затаскивали молодежь, и она шла. Потому что молодежь, какими бы вы ни были, вы еще неопытные, у вас нет этой жизненной силы, которую вы приобретете со временем", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-