Лукашенко - Харстеду: мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов

23 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусская сторона готова к обсуждению любых проблем и вопросов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу еще раз заверить вас, что мы будем иметь очень хорошие отношения с организацией. Мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов. И вы абсолютно можете ни с кем не обсуждать, не стесняться и задавать самые невыгодные, с вашей точки зрения, вопросы нам, мне, нашим властям, отдельным людям, министрам, которым вы считаете нужным задавать эти вопросы. Мы будем их обсуждать, будем на них реагировать", - заявил глава государства.

"Условие одно: мы - суверенная независимая страна, и как любая другая страна, как и ваша родная Швеция, мы не можем согласиться или допустить, чтобы нас где-то толкали в спину, понукали нами, поучали нас", - подчеркнул белорусский лидер.

При этом он заметил, что учиться чему-то в Беларуси готовы. "А вот поучать - мы это воспринимаем, как и любая другая страна, негативно", - добавил Президент.

Александр Лукашенко также поблагодарил Кента Харстеда за понимание, которое он проявляет по отношению к Беларуси.-0-