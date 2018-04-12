Лукашенко и Алиев в телефонном разговоре обсудили повестку дня белорусско-азербайджанских отношений

Ильхам Алиев и Александр Лукашенко. Фото из архива

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства от своего имени, своей семьи и всего белорусского народа тепло поздравил азербайджанского лидера с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав дальнейших успехов в работе на этом ответственном государственном посту. Александр Лукашенко подчеркнул, что поддержка избирателей является убедительным свидетельством успешности политического курса на строительство сильного и процветающего государства.

Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили повестку дня двусторонних отношений, состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, контакты на международной арене. Отмечена высокая степень доверия и взаимопонимания, характеризующих белорусско-азербайджанские отношения. В торговом сотрудничестве стран в последнее время отмечается положительная динамика, и главы государств подчеркнули важность дальнейших совместных усилий в этом направлении.

Ильхам Алиев также пригласил Александра Лукашенко совершить визит в Азербайджан в любое удобное время.-0-

На президентских выборах в Азербайджане за Алиева проголосовали 86% избирателей Всего на пост президента претендовали 8 кандидатов. Ильхам Алиев победил с большим отрывом. Лучший результат его соперников - 3,11%.