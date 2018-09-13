Лукашенко и Мирзиеев открыли в Ташкенте выставку белорусских производителей

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев открыли сегодня в Ташкенте выставку белорусских производителей Made in Belarus, передает корреспондент БЕЛТА.
Тематические экспозиции рассказывают о развитии в Беларуси таких отраслей, как машиностроение и транспорт, химия и нефтехимия, строительство и деревообработка, сельское хозяйство и продовольствие, здравоохранение и фармацевтика, легкая промышленность, наука и технологии, образование, спорт и туризм.
Всего в выставке участвуют более 150 белорусских предприятий и организаций.
Демонстрироваться лучшие достижения белорусской экономики будут на площадке национального выставочного комплекса "Узэкспоцентр" по 19 сентября.-0-
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