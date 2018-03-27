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Лукашенко и Порошенко обсудили проведение в Беларуси Дней культуры Украины и форума регионов

Президент 27.03.2018 | 14:18
Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото из архива
Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото из архива

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили организацию в Беларуси Дней культуры Украины, которые запланированы с 7 по 20 июля. Их проведение предусматривает выступления и концерты украинских исполнителей и творческих коллективов на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") и международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Александр Лукашенко и Петр Порошенко также обсудили подготовку к проведению в октябре 2018 года в Гомеле первого форума регионов Беларуси и Украины.

Кроме того, речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества и взаимодействии в различных областях. В том числе рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне во время состоявшихся ранее взаимных визитов лидеров двух стран.-0-

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Теги
Лукашенко, переговоры, Порошенко, сотрудничество, Украина
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