Лукашенко и Порошенко обсудили взаимодействие в экономике и подготовку к I Белорусско-украинскому форуму

27 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
Главы государств обсудили развитие торгово-экономических отношений, отметив их активизацию и положительную динамику по итогам прошлого года, и высказали нацеленность на дальнейшее расширение взаимодействия в экономике.
Отдельно Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудили ход подготовки к I Белорусско-украинскому форуму. Он, как планируется, пройдет в Гомеле в октябре нынешнего года. Уже сегодня достигнуты договоренности о форме проведения данного мероприятия.
Еще одной темой разговора стало развитие взаимодействия в сфере культуры. В частности, речь идет о проведении Дней культуры Украины и в целом участии украинских артистов в ряде популярных белорусских фестивалей, таких как "Славянский базар", "Александрия собирает друзей".-0-
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