Лукашенко и Путин 19 июня проведут в Минске переговоры и примут участие в заседании ВГС

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 19 июня переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с официальным визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств во время встречи в узком составе обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.
Затем Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Повестка дня включает около 10 вопросов.
Высший орган Союзного государства рассмотрит итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, заслушает отчет Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, обсудит программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения.
По итогам заседания ожидается подписание ряда документов.-0-
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