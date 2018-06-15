Лукашенко и Путин 19 июня проведут в Минске переговоры и примут участие в заседании ВГС

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 19 июня переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с официальным визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств во время встречи в узком составе обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Затем Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Повестка дня включает около 10 вопросов.

Высший орган Союзного государства рассмотрит итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, заслушает отчет Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, обсудит программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения.

По итогам заседания ожидается подписание ряда документов.-0-