Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из архива

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Программой визита запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.

Как сообщалось, возможность встречи в Сочи лидеров двух стран обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда главы государств договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия.-0-