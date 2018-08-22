Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Россию, сообщили БЕЛТА в
Программой визита запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.
Как сообщалось, возможность встречи в Сочи лидеров двух стран обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда главы государств договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия.-0-
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