Лукашенко и Путин провели встречу в Могилеве

12 октября, Могилев /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин перед пленарным заседанием V Форума регионов провели двустороннюю встречу, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как и договаривались, мы твердо выполняем запланированное в начале года", - сказал белорусский лидер.
Он отметил, что нынешняя встреча для президентов Беларуси и России не последняя в текущем году. Еще предстоят контакты в рамках международных саммитов в Астане и Москве.
Александр Лукашенко тепло приветствовал Владимира Путина в Могилеве, отметив, что этот город не только белорусский, но и русский, так как находится вблизи российской границы на востоке Беларуси. "Всегда рады видеть вас здесь. Многое сделано для этого Форума регионов. Приезжайте в любое время", - пригласил белорусский лидер.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил главу белорусского государства за приглашение, предметную организацию совместной работы на форуме.
Он выразил уверенность, что мероприятия и результаты встреч на форуме будут очень полезными. Владимир Путин подчеркнул, что реализация договоренностей на высшем уровне может быть успешной только тогда, когда дополняется эффективной работой на региональном уровне. "Прямых и эффективно организованных контактов действительно очень много", - сказал российский лидер.
Президент России также обратил внимание на благоустройство Могилева, назвав его красивым, и отметил в этом плане заслуги руководства города.-0-
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