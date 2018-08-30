Лукашенко и Путин согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся сегодня по инициативе российской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств продолжили обсуждение актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества и графика предстоящих контактов. В частности, Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили необходимость проведения встречи с участием руководства правительств, договоренность о которой была достигнута на прошлой неделе в Сочи.
Как планируется, в переговорах примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов. Предварительной датой этой встречи главами государств обозначено 21 сентября.
Александр Лукашенко поручил премьер-министру Сергею Румасу и соответствующим членам правительства подготовить все необходимое для встречи на высшем уровне.-0-
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