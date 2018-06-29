Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. По инициативе российской стороны сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства.

В разговоре была затронута и спортивная тематика. Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также Президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в "Лужниках" матче со сборной командой Испании.-0-