Лукашенко и Рахмон на Национальной выставке Беларуси продегустировали новый шоколад "Президент"

15 мая, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон посетили сегодня Национальную выставку Беларуси, которая начала работу в Душанбе. Главы государств ознакомились с продукцией белорусских производителей, среди которой их вниманию была представлена и новая линейка шоколада "Президент" производства СОАО "Коммунарка", передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал журналистам генеральный директор "Коммунарки" Иван Данченко, эксклюзивность нового шоколада заключается в том, что он сделан из купажа какао-ликеров. "Использовались лучшие какао-бобы, которые произрастают в мире - из Кот-д'Ивуара, Венесуэлы, Колумбии и Сальвадора. Они придают особый пикантный, мягкий и в то же время немного горьковатый вкус. При этом шоколад сделан без сахара. Вместо него мы использовали лактит, получаемый из молочной сыворотки", - рассказал гендиректор. По его словам, глава белорусского государства принимал непосредственное и активное участие в создании этого шоколада, и линейка была расширена по его поручению.

"Получился уникальный продукт, аналогов которого сегодня нет не только в Беларуси, но и в других странах. Думаю, он будет успешно конкурировать с шоколадами без содержания сахара производства Швейцарии и Бельгии", - сказал Иван Данченко.

Он также отметил, что новый белорусский шоколад пробовали международные эксперты, и они дали очень высокую оценку. "При этом мы видим, что цена новой линейки практически останется на уровне шоколада "Президент", который уже есть на рынке. Наша экономика (предприятия. - Прим. БЕЛТА) позволяет и иметь доходность, и создавать такие эксклюзивные виды шоколада".

Отличие новой линейки шоколада "Президент" от предыдущего продукта заключается не только в использовании какао-бобов разного географического происхождения. Это и выбор заменителя сахара. В новой продукции использован лактит, в то время как в предыдущей такие натуральные подсластители, как мальтит и экстракт стевии. Кроме того, новый шоколад будет доступен в трех вариантах - с содержанием какао в 72%, 78% и 85%, а предыдущий производится только с содержанием какао 72%.

Ожидается, что новая линейка шоколада "Президент" поступит в широкую продажу уже в нынешнем мае.-0-