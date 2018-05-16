Лукашенко и Рахмон официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в Таджикистане

16 мая, Гиссар /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники, которое расположено в городе Гиссаре, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств по этому поводу открыли памятный знак на территории предприятия, ознакомились с производством, обсудили перспективы его развития, пообщались с работниками.

"В сентябре я буду здесь (на сентябрь 2018 года в Таджикистане запланировано заседание Совета глав государств СНГ. - Прим. БЕЛТА), и я уже посмотрю, как вы торгуете. В сентябре вы уже доложите нам, на какие рынки вышли. Мы же хотим создать здесь опорную площадку, чтобы вместе выходить на другие рынки", - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к руководству ОАО "МТЗ" и предприятия в Гиссаре.

Говоря о перспективах развития производства и продаж, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил наличие большого количества проектов с международными финансовыми институтами, которые помогают аграрному сектору в стране приобретать технику.

Главам государств доложили о планах по локализации производства в Гиссаре. Александр Лукашенко поддержал работу в этом направлении, чтобы часть узлов для собираемой техники производилась непосредственно в Таджикистане.

Речь также шла о практической подготовке таджикских специалистов на конвейерном производстве в Беларуси. "Это (производство. - Прим. БЕЛТА) - начало. И отсюда должны пойти инженеры для Таджикистана", - сказал Президент Беларуси.

Он также отметил возможности использования техники МТЗ для нужд коммунального городского хозяйства и поручил доставить в Таджикистан образцы соответствующего навесного оборудования.

Как сообщил журналистам директор АОЗТ "Агротехсервис" Джалолидин Нуралиев, белорусская сельхозтехника востребована в Таджикистане, так как ее парк сильно изношен. "Сегодня есть нехватка около 10 тыс. только по тракторам. Поэтому мы решили открывать сборку здесь. Это также в свете программы по созданию рабочих мест, превращению республики из аграрной в аграрно-индустриальную", - добавил он.

Директор компании рассказал и о том, как организована подготовка кадров, которые производят, эксплуатируют и обслуживают технику в Таджикистане. "Есть намерение обучать специалистов среднего технического звена, которые будут работать непосредственно в хозяйствах. Будут преподаватели из Беларуси. Наши специалисты уже проходили обучение, и у нас в плане присылать их в Беларусь, чтобы они дополнительно проходили практическую подготовку, работая на конвейерах", - заявил Джалолидин Нуралиев.

По его словам, уже ведутся переговоры, чтобы собранная в Таджикистане белорусская техника поставлялась и на рынки третьих стран, в частности в Афганистан.

ОАО "МТЗ" и ОАО "Бобруйскагромаш" на базе дилера АОЗТ "Агротехсервис" реализуют в городе Гиссар проект по созданию сборочного производства тракторов, навесного и прицепного оборудования. Это производство включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. Прорабатывается вопрос отмены НДС (18%) на совместно произведенную в Таджикистане сельскохозяйственную технику. Производственный комплекс включает в себя малый сборочный цех (1,1 тыс. кв.м), склад готовой продукции, открытую выставочную площадку для показа сельскохозяйственной техники и административно-учебный корпус. Начато строительство сборочного цеха общей площадью более 1,6 тыс. кв.м, в котором планируется разместить три линии сборки белорусской техники.

В настоящее время на производстве собираются тракторы марки "Беларус-80.1" и "Беларус-82.1". Запланировано наращивание объемов сборки для реализации на рынках Таджикистана и Афганистана. В 2018 году в Гиссаре планируется также наладить производство прицепной и навесной техники ОАО "Бобруйскагромаш" и самоходных косилок ОАО "Гомсельмаш". В перспективе планируется расширить модельный ряд выпускаемой техники.

На базе сборочного производства начата реализация проекта по созданию учебного центра по подготовке технических специалистов среднего звена по обслуживанию и эксплуатации белорусской сельскохозяйственной техники. Ведутся переговоры по задействованию в образовательных программах учебного центра преподавателей Белорусского национального технического университета.-0-