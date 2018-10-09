Лукашенко: использование экстремистами информационных технологий - один из опасных вызовов для человечества

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование экстремистами информационных технологий - один из опасных вызовов для человечества. На это обращается внимание в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", которое на открытии форума зачитал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.
"Использование экстремистами во всем мире информационных технологий и средств коммуникации является одним из наиболее опасных вызовов, подрывающих устойчивое развитие всего человечества", - отметил глава государства.
В приветствии подчеркивается, что успешное противодействие этой угрозе возможно только через скоординированные партнерские действия на национальном, региональном и глобальном уровнях.
"Убежден, что конструктивный и заинтересованный обмен мнениями позволит выработать общие подходы и приблизить нас к эффективным решениям проблем терроризма", - добавил Президент.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4711 BYN
|2.468 BYN
|2.47 BYN
|USD
|2.1537 BYN
|2.154 BYN
|2.158 BYN
|RUB
|3.2414 BYN
|3.225 BYN
|3.242 BYN