Лукашенко: я рад, что мои дети не стали золотой молодежью

5 октября, Ивацевичский район /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня журналистам о своих подходах к воспитанию детей и признался, что рад тому, что его сыновья не стали представителями золотой молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"При воспитании как получится: если не понимает - могу жестко сказать. Я все-таки Президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать, и если он так говорит - это уже закон. Поэтому я не образец в воспитании детей и не пример для подражания. Да и дети понимают, что отца подвести нельзя. Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить", - сказал Александр Лукашенко.

"Я думаю, что вы поверите в мою искренность, потому что вы моих детей нигде распальцованными не видите. А если видите - скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую, - заверил Президент. - Я их приучаю жить так, как живете вы, как живут простые люди".

Глава государства рассказал, что каждый из его старших сыновей взял под свое крыло учебное заведение и оказывает ему помощь накануне учебного года. Поддержал учащихся своей школы и младший сын Президента: нескольким десяткам детей помогли в приобретении школьных принадлежностей и одежды. "Собрали то, что он за лето заработал, старшие ему немного дали, я два месячных оклада в эту кассу положил, мои домашние понемножку собрали - и пятидесяти человекам в школе оказали помощь. Это его воспитание: если у тебя есть - помоги тому, кто нуждается", - констатировал Александр Лукашенко.

Он вспомнил свои школьные годы, когда учебники заворачивали в платок, потому что не было возможности купить портфель. "Надо помогать. И на этом надо воспитывать", - убежден глава государства.

Что касается отношения к учебе, Президент считает, что ребенок должен не только хорошо учиться, но и иметь какие-то увлечения. "Да, он должен освоить программу, быть грамотным. Но он обязательно должен быть и спортсменом, чтобы вообще симпатичным мужиком рос и потом своих детей воспитывал и для того чтобы здоровым был. Не надо быть чемпионом мира, если не стоят такие цели, просто надо заниматься спортом. Если есть способность к искусству, музыке, то ты тоже должен этим заниматься", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-