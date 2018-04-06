Лукашенко: Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси

6 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членом Центрального военного совета, членом Госсовета, министром обороны Китайской Народной Республики Вэем Фэнхэ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Беларуси самый современный центр управления полетами. Вы помогли нам создать самое современное ракетное вооружение для белорусской армии. На основании этого, я думаю, мы создали более современные образцы ракетного вооружения, которые заинтересуют уже и вашу армию. Я благодарен вам за ту безвозмездную помощь, которую вы оказываете нашей армии", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь в долгу не останется. "Вы это должны знать, и все руководство Китая должно об этом знать", - сказал он.

"Вы нам подставили плечо в самое сложное время, когда весь Запад ввел санкции против Беларуси. Мы это помнить будем долго. У вас есть здесь надежные друзья", - добавил глава государства.

Вэй Фэнхэ: Беларусь и Китай стали железными братьями Китайский министр отметил огромные успехи Беларуси на пути государственного строительства. "Вы внесли весомый вклад в развитие двусторонней дружбы. Наши страны являются добрыми друзьями и партнерами.

Александр Лукашенко отметил, что рад этой встрече. "Тем более есть о чем поговорить. Я прежде всего хочу поздравить вас с успешным завершением всех политических кампаний и баталий в КНР и констатировать факт стабильности в политическом и социальном отношении в Китайской Народной Республике", - сказал глава государства.

Президент Беларуси попросил еще раз лично передать Председателю КНР Си Цзиньпину самые добрые поздравления и пожелания.

Обращаясь к министру обороны Китая, Александр Лукашенко также поздравил Вэя Фэнхэ с назначением на высочайший пост не только в правительстве Китае, но и с тем, что он стал во главе одной из мощнейших армий мира.

"Хочу поблагодарить в вашем лице руководство КНР за ту неоценимую экономическую, финансовую поддержку, которую вы оказываете Беларуси. Особая благодарность вам за то военно-техническое сотрудничество, которое сложилось между нашими странами", - сказал белорусский лидер.

Визит Вэя Фэнхэ в Беларусь также включает переговоры с министром обороны Андреем Равковым. Министр обороны КНР возложит венок к монументу Победы и посетит центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил.

Кроме того, программой визита предусмотрено посещение 5-й отдельной бригады специального назначения, экскурсионная программа в мемориальный комплекс "Линия Сталина" и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

С 2013 по 2017 год состоялось семь визитов руководства Минобороны Беларуси в КНР и 11 раз делегации руководства военного ведомства Китая посетили Беларусь. На плановой основе проводятся совместные тренировки подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и подразделений воздушно-десантных войск Китая. Две тренировки проведены в Беларуси, одна - на территории КНР.

С 2000 года 277 китайских военнослужащих получили дипломы Военной академии Беларуси. В свою очередь в учебных заведениях Народно-освободительной армии Китая прошли обучение на безвозмездной основе 77 военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси.

Согласно представленной к встрече информации, перспективные направления военного сотрудничества двух стран включают обучение китайских военнослужащих в Военной академии и на военных факультетах высших учебных заведений Минобороны Беларуси, обучение белорусских военнослужащих в учреждениях образования КНР, проведение совместных учений и тренировок. Кроме того, Китай неоднократно предоставлял Беларуси безвозмездную военную помощь. Так, в октябре 2017 года было подписано соглашение о предоставлении такой помощи на сумму $4,5 млн. В настоящее время согласовывается перечень поставляемого имущества.

В целом в военно-технической сфере между Беларусью и Китаем заключено пять международных договоров. Координация двустороннего военно-технического сотрудничества осуществляется в рамках работы Белорусско-китайского комитета по сотрудничеству в области вооружения и военной техники.-0-