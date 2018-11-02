Лукашенко: китайские кредиты нужно направлять на поддержку толковых частников

2 ноября, Витебск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, нужно направлять на поддержку частного бизнеса. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил руководству правительства во время посещения Витебского мехового комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов, - сказал Александр Лукашенко. - Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов (долларов. - Прим. БЕЛТА) создадут нам сотни тысяч рабочих мест".

При этом, подчеркнул он, не обязательно выделять на строительство новых частных предприятий сотни миллионов или миллиарды долларов.

Глава государства привел в пример Витебский меховой комбинат. После того как предприятие было выкуплено компанией "Марко" в 2013 году, в его реконструкцию и модернизацию инвестировали около $24 млн. На комбинате уже создано более 300 рабочих мест, планируется увеличить их до 500.

"Прекрасное предприятие, - похвалил Президент. - Если бы он (гендиректор "Марко" Николай Мартынов. - Прим. БЕЛТА) себя не зарекомендовал, я бы с ним не разговаривал ни про холдинг, ни про это. Он себя зарекомендовал хорошим частником, бизнесменом".-0-

Лукашенко рассказал, как Назарбаев заинтересовался его ботинками "Марко" "Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: "А где это ты такое взял?". Я говорю: "В Беларуси". - "Да не может быть!" Снял и показал ему - "Марко" написано", - рассказал Александр Лукашенко.