Лукашенко: кому-то неймется приватизировать Победу в Великой Отечественной войне

2 июня, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой попыток приватизировать Победу в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил сегодня журналистам на территории Брестской крепости, комментируя появляющиеся в прессе союзников материалы о том, что Беларусь якобы занимается историческим сепаратизмом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей", - сказал Президент.

И Брестская крепость является общей святыней для многих народов, отметил глава государства. "Нам делить Победу - это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что начали уже цепляться и к проводимым в Беларуси праздникам и традициям. "Я просто хочу сказать об этом, а в России и других странах пусть люди судят: акция "Беларусь помнит" - я даже не могу сказать, что я, первый Президент, инициировал эту акцию. У нас в Советском Союзе были эти шествия. Правда, мы назвали это ярко и четко - "Беларусь помнит". В советские времена тысячи ветеранов шли к памятнику, как мы сегодня с портретами погибших, с нашими символами (была символика - красный флаг с серпом и молотом). Все под ним шли, и я это помню, чтобы почтить память", - сказал глава государства.

Во время "националистического угара" в Беларуси вначале 90-х все это было забыто, отметил Александр Лукашенко, однако когда он стал Президентом, то по просьбе ветеранов восстановил практику проведения шествий и акций. Глава государства сам регулярно принимал участие в этих шествиях, когда люди в том числе шли с портретами погибших, национальными красно-зелеными флагами и ленточками. "Тогда еще и "Бессмертного полка" не было. Он появился позже. Так нам что сейчас, перечеркнуть нашу традицию, выбросить наши красно-зеленые ленточки и бежать за кем-то?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Президент Беларуси при этом подчеркнул, что смысл и цель обеих акций одинаковые - почтить память погибших. "Чего здесь страдать? Прежде надо разобраться, но я не думаю, что они не разбираются. В этом причина другая - все отмести, вот мы - герои, победители. Так нельзя. Победил советский народ! И приватизации быть не должно", - заявил он.

Белорусский лидер также процитировал прозвучавший упрек в одном из информационных ресурсов, что в Беларуси якобы есть своя победа - 3 июля вместо 9 мая. Глава государства в связи с этим отметил, что в Беларуси на День Победы в юбилейные даты принято проводить военные парады. В остальные годы парад проводится 3 июля - в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, что символизирует и освобождение Беларуси в целом. Эта же дата на референдуме была утверждена в качестве Дня Независимости. Президент также подчеркнул, что всегда при проведении официальных праздничных мероприятий на 9 Мая старается учитывать желание ветеранов, других граждан иметь возможность увидеть трансляцию и парада на Красной площади в Москве, чтобы время их проведения не совпадало. "Так за что вы нас упрекаете - за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются. Но, мне кажется, нарочно это делают. Это все под предлогом приватизировать победу. Нельзя этого делать. Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа", - заявил Президент.

Находясь на территории Брестской крепости, Александр Лукашенко возложил цветы к Вечному огню.-0-