Лукашенко: конструктивное двустороннее партнерство Беларуси и Кубы имеет значительные перспективы

26 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Рауля Кастро Руса и народ этой страны с Днем национального восстания, сообщили БЕЛТА в
"Куба продолжает свой непростой, но достойный и независимый путь, опираясь на идеи Фиделя и высокие принципы Кубинской революции, - отметил глава государства. - Между нашими странами сложились отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, а конструктивное двустороннее партнерство имеет значительные перспективы".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместная работа по активизации белорусско-кубинского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества целиком отвечает стратегическим интересам обоих государств.-0-
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