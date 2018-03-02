Лукашенко критикует правительство за недостаточную работу по созданию высокопроизводительных рабочих мест

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике правительство за недостаточную работу по созданию высокопроизводительных рабочих мест. На это глава государства обратил внимание сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.
"Крайне настораживает, что исполнение решений главы государства искажено. Мое требование состоит в том, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места. Они и есть основа роста, на них можно зарабатывать приличные деньги, а не просто выплачивать зарплату, как это было в декабре, - отметил Александр Лукашенко. - Я не вникал, как правительство организовало исполнение моего поручения, но результаты никуда не годятся".
Президент констатировал, что высокопроизводительных рабочих мест - примерно 5% от созданных. "А на уровне райисполкомов, администраций городов, как мне доложили, слова "высокопроизводительные рабочие места" даже и не слышали. Там видят задачу "главное - держать и не увольнять". Не увольнять, это также важно, человек должен иметь место работы", - продолжил Александр Лукашенко.
Он напомнил, что в конце прошлого года провели большой форум по бизнесу, принят пакет решений, в том числе стимулирующих занятость. "Но уже через два месяца какие-то умники в правительстве начинают додумывать. Они сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявлять по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на этот счет, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это намеренный саботаж решений Президента или недопонимание?"
По мнению главы государства, все это не лучшим образом характеризует эффективность работы правительства по экономической проблематике.-0-
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