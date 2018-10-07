Лукашенко лично поздравил Путина с днем рождения и обсудил белорусско-российскую повестку дня

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения, пожелав здоровья и дальнейших успехов на посту руководителя страны.

Президенты кратко обсудили текущую повестку дня белорусско-российских отношений, традиционно сделав акцент на торгово-экономическом сотрудничестве. В графике предстоящих контактов главным событием был назван V Форум регионов двух стран, который уже на следующей неделе состоится в Могилеве. Главы государств еще раз уточнили формат его проведения, а также выразили надежду, что результатом мероприятия станет еще большее углубление взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России.

Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе.-0-