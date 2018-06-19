Лукашенко: межрегиональные связи остаются залогом успеха белорусско-российской интеграции

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Межрегиональные связи остаются залогом успеха белорусско-российской интеграции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Залогом успеха нашей интеграции остаются межрегиональные связи. Торгово-экономические отношения с Беларусью имеют 80 субъектов России. На уровне регионов и муниципальных образований заключено три сотни договоров о сотрудничестве. С 2014 года проводятся совместные форумы регионов Беларуси и России. И очередной форум в октябре этого года пройдет в Могилеве", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко возобновил свое приглашение Президенту России Владимиру Путину посетить этот форум.

Президент Беларуси отметил, что жизнь не стоит на месте и требует постоянного движения вперед. Одним из ключевых пунктов сегодняшней повестки ВГС является утверждение приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на предстоящие пять лет. "В реализации приоритетных направлений должны быть задействованы все органы управления Союзного государства. Убежден, что только совместными усилиями мы сможем преодолеть вызовы, которые диктует нам международная ситуация. Именно такой подход соответствует принципам нашего интеграционного проекта", - резюмировал белорусский лидер.-0-