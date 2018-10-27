Лукашенко: МХАТ внес неоценимый вклад в формирование основ сценического искусства

27 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил художественного руководителя - директора Московского художественного академического театра имени М.Горького народную артистку СССР Татьяну Доронину и коллектив с 120-летием со дня основания театра. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что за годы активной и плодотворной деятельности МХАТ внес неоценимый вклад в формирование основ сценического искусства. "Его историю писали выдающиеся мастера, замечательные артисты, режиссеры и художники, - говорится в поздравлении. - Сегодня прославленный коллектив под управлением своего мудрого руководителя сохраняет особую атмосферу и традиции, заложенные его основателями - Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко".

Александр Лукашенко отметил, что МХАТ по-прежнему остается одним из самых востребованных у зрителей и вызывает неподдельный интерес разных поколений.-0-