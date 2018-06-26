Лукашенко: миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики

26 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - исключительно мирная страна. Мы хорошо помним уроки прошлого. Бережно относимся к настоящему. Вдумчиво - к будущему нашего Отечества. Поэтому основной характеристикой национальной внешней политики является миролюбие. В это слово вкладываются такие понятия, как многовекторность, сбалансированностъ, прагматичность и последовательность. Особенно во внешней политике. Наша страна выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Мы высоко ценим искренность, открытость, уважительное отношение к нам и готовы отвечать взаимностью", - сказал глава государства.

Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко отметил, что они прибыли в современное, динамично развивающееся, безопасное для проживания и удобное для ведения бизнеса европейское государство. "Наша страна обладает сильными промышленностью и сельским хозяйством, серьезным научным потенциалом и квалифицированными кадрами. Одной из наиболее перспективных отраслей отечественной экономики является IT-сфера. По ряду направлений мы уже заняли лидирующие позиции в регионе", - заявил он.

Президент добавил, что высокотехнологичные компании мира проявили интерес к Парку высоких технологий, индустриальному парку "Великий камень" и другим инновационным площадкам. Они превращаются в центры притяжения инвестиций.

Глава государства также отметил, что в Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. "Сегодня в каждом районе нашей страны проводятся мероприятия по благоустройству уголков, в которых мы родились. Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов. С культурой, традициями, душой белорусского народа. Ощутить его гостеприимство и радушие. Абсолютно убежден, что пребывание в Беларуси станет одним из самых ярких и запоминающихся периодов в вашей карьере", - сказал белорусский лидер.-0-