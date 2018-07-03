Лукашенко: миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами

3 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что сегодня на планете по-прежнему неспокойно: в военных конфликтах, во время террористических актов гибнут ни в чем не повинные люди, до сих пор не удалось восстановить мировой баланс, который был нарушен в конце прошлого столетия.

Александр Лукашенко отметил, что в этих условиях Беларусь активно выступает с инициативой масштабного международного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности. "И эта инициатива заслужила высокую оценку", - сказал он.

"Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами. Укрепляем Союзное государство с братской Россией. Расширяем сотрудничество с Китайской Народной Республикой - нашим стратегическим партнером. На принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада", - сказал глава государства.-0-

Лукашенко: День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси "Сегодня наша страна отмечает главный государственный праздник - День Независимости. Этот день по праву занял особое место в истории Беларуси. В нем воедино слились священные для каждого из нас понятия - Свобода и Независимость", - сказал глава государства.