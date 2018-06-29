Лукашенко: мировое сообщество снова сталкивается с "демонами нетерпимости"

29 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Мировое сообщество снова сталкивается с "демонами нетерпимости". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на мероприятии, посвященном памяти жертв нацизма на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

"Послевоенное устройство на многие десятилетия обеспечило баланс безопасности и мира на континенте. И казалось, что уроки Второй мировой войны, общие для всех, навсегда усвоены человечеством. Но сегодня мы видим, что прошлое нас не оставляет. Многие не признают государственных границ. Мировое сообщество снова сталкивается с "демонами нетерпимости", которые разжигают ненависть и провоцируют насилие", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь убеждена в необходимости начать новый масштабный международный диалог, направленный на преодоление всех противоречий. "Диалог, дефицит которого отчетливо ощущается в нынешних геополитических отношениях", - отметил он.

Только через доверие, уважение и открытый, честный разговор возможно прийти к реальному укреплению международной безопасности, сообща противостоять враждебности, ненависти и фанатизму, обеспечить детям счастливое будущее, уверен белорусский лидер.-0-