Лукашенко: мясо в России будет дорожать, и надо быть к этому готовыми

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия должны быть готовы к торговле мясной продукцией на российском рынке. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня на совещании с членами правительства и руководством регионов страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Значимость мяса и молока впредь будет возрастать, и прежде всего на нашем основном российском рынке. Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса. Поэтому надо быть готовыми к торговле на наших основных рынках, но не забывать о своем внутреннем. И вопрос ценообразования - за это кто-то может потерять голову, и не только министр торговли", - сказал Александр Лукашенко.

Касаясь развития молочного производства, глава государства отметил, что предпринятые ранее шаги в этой отрасли оправдались. "То, о чем болтали наши так называемые оппозиционеры, технологи и политики, оказалось просто дурью. Мы в свое время, схватившись за модернизацию наших застаревших ферм в молочно-товарные комплексы, относительно спасли сельское хозяйство, поскольку молоко сегодня прибыльно. Наконец-то наши люди начали потреблять нормальные продукты питания, да и экспорт - куда бы мы ни поставляли продукцию, отзывы самые положительные. То есть с молоком мы научились работать", - констатировал Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что задача по возведению молочно-товарных комплексов не снимается: все запланированные объекты необходимо достроить.-0-