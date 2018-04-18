Лукашенко: Молдова должна сама выбирать, с какими странами ей сотрудничать

18 апреля, Кишинев /Корр. БЕЛТА/. Молдова должна сама выбирать, с какими странами и как развивать сотрудничество. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что есть много разговоров о том, что Молдова ориентируется на Европейский союз или же, наоборот, на Восток. И многие страны не знают, как развивать сотрудничество с ней. "Надо видеть Молдову такой, какая она есть. Мы таким принципом и руководствуемся", - отметил Александр Лукашенко. Исходя из этого, стороны выработали алгоритм сотрудничества. Такое тесное и конструктивное взаимодействие, считает Президент, является примером для других.

"Не надо пытаться ставить небольшие государства на колени и ориентировать нас - или туда, или сюда. Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как нам действовать впредь. Я формулу Президента Молдовы принимаю на ура: мы должны видеть все хорошее и там, и там", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"На этом пути мы для вас самые добрые и желанные друзья. Мы готовы вам помочь настолько, насколько можем. И настолько, насколько вы этого хотите. Вот и вся формула наших отношений", - добавил Президент.-0-