Лукашенко: мы можем сделать Беларусь цветущим краем

28 апреля, Житковичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Жители Беларуси способны сделать свою страну действительно цветущим краем, однако для этого необходимо прилагать усилия и поддерживать исполнительскую дисциплину. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Житковичском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
"Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И все сейчас это зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать", - подчеркнул глава государства.
"Не будет дисциплины, будете искать объективные причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут. Будет как в 1993-1994 годах, когда вы тут Полесскую республику хотели создать. Благо, что полешуки не глупые люди", - отметил Президент.
Он обратил особое внимание на вопрос грамотного подбора кадров и поддержания высокой исполнительской дисциплины. "Думайте везде. Бешеных шальных денег нет и не будет. Я к тому, что не говорите, что у нас глупые или еще какие-то люди и у нас не хватает кадров. Всего у нас хватает", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
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