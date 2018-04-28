Лукашенко: мы можем сделать Беларусь цветущим краем

28 апреля, Житковичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Жители Беларуси способны сделать свою страну действительно цветущим краем, однако для этого необходимо прилагать усилия и поддерживать исполнительскую дисциплину. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Житковичском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И все сейчас это зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать", - подчеркнул глава государства.

"Не будет дисциплины, будете искать объективные причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут. Будет как в 1993-1994 годах, когда вы тут Полесскую республику хотели создать. Благо, что полешуки не глупые люди", - отметил Президент.

Он обратил особое внимание на вопрос грамотного подбора кадров и поддержания высокой исполнительской дисциплины. "Думайте везде. Бешеных шальных денег нет и не будет. Я к тому, что не говорите, что у нас глупые или еще какие-то люди и у нас не хватает кадров. Всего у нас хватает", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

Лукашенко ставит задачу к концу пятилетки снизить инфляцию до 3-4% Глава государства подчеркнул, что в Беларуси сейчас нет основания для роста цен. "Только одна причина - чтобы в карман торгашам больше положить. Не надо этого допускать. Контролируйте", - сказал Президент.

Лукашенко: требования к дисциплине на предприятиях будут значительно ужесточаться "Если вы видите, что руководитель не тянет - не надо его там мучить. Начинайте закручивать гайки. Вы (председатель райисполкома. - Прим. БЕЛТА) на своем уровне, а руководитель в своем коллективе. Но не мешайте руководителю работать. Наоборот, поддерживайте и защищайте", - сказал Александр Лукашенко.