Лукашенко: мы не можем потерять биатлон

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь не может потерять биатлон в качестве вида спорта. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не можем потерять этот вид спорта. Это настоящий зимний вид спорта", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость активной и грамотной работы с резервом, чтобы страна и в дальнейшем могла показывать в этом виде спорта высокие результаты после ухода из спорта нынешних лидеров женской команды.

"А мужики - полный провал", - констатировал глава государства.

Президент также отметил, что и на прошедшей Олимпиаде в Республике Корея в биатлонной эстафете ни одна спортсменка, кроме Ирины Кривко, на своем максимальном уровне в этой гонке не выступила. "Мы видим эти недостатки", - сказал он.

Председатель общественного объединения "Белорусская федерация биатлона" Андриан Цибульский отметил, что не все спортсменки подошли к Олимпиаде в оптимальной форме. Полученный опыт будет учтен на будущее.

Он также рассказал, что главная проблема в биатлоне - подготовка резерва. В этом направлении реализуется инновационная программа поиска и подготовки перспективных детей. В основе концепции - научный подход. "Уже отмечается прогресс отобранных детей, они быстро прогрессируют", - отметил Андриан Цибульский.

Александр Лукашенко в связи с этим подчеркнул, что наличие программы - это хорошо, но нельзя делать ставку только на данный компонент. "Организация работы должна быть, пахота должна быть. Не зацикливайтесь только на одном", - отметил он.-0-