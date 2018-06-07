Лукашенко: мы не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете наши подходы к приватизации государственной собственности, объектов. Я не думаю, что мои взгляды на приватизацию носят некий особый характер и уж слишком отличаются от тех подходов, которые проповедует Европейский банк. Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма. Но мы исходим из того, как, наверное, и все здравые люди, что, если государство не может управлять какими-то активами, если государству не до этих активов, надо отдать их эффективному собственнику. Мы из этого исходим, и это главное. Мы против обвальной и шоковой приватизации. Это суть нашего подхода", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что объекты, принадлежащие государству, создавались всем народом, особенно в былые времена. "И взять росчерком пера, чохом их продать за бесценок - это значит породить несправедливость, взбудоражить народ, который выразит свое недовольство, как это в соседних республиках бывшего Советского Союза. Поэтому мы хотим, чтобы приватизация не была некой сферой напряжения в обществе. Это главное", - отметил Президент.

Александр Лукашенко убежден, что передача госсобственности частным инвесторам должна приносить пользу стране. Ее результатом должны стать хорошая заработная плата для работников приватизированных предприятий, создание новых рабочих мест и регулярные поступления в бюджет государства.

В целом Президент высоко оценил сотрудничество Беларуси с Европейским банком реконструкции и развития. "Я вижу очень большие перспективы. Мы многому научились у вас, по вашим рекомендациям. Я вам благодарен за те, особенно инфраструктурные, проекты, которые мы реализуем вместе с вами", - сказал он.

За время сотрудничества с Беларусью ЕБРР инвестировал в экономику страны около 2 млрд евро. В 2017 году объем инвестиций составил 163 млн евро. "Это хорошие объемы. Я так понимаю, что мы для Европейского банка реконструкции и развития являемся приемлемыми партнерами, - добавил глава государства. - Меня особо радует то, что банк произвел определенную перенастройку наших отношений, интересуется нашим государственным сектором и, самое главное, согласен расширять сотрудничество на государственный сектор экономики".-0-