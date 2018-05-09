Лукашенко: мы не станем навязывать свои убеждения, но всегда протянем руку помощи нуждающимся

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ не станет навязывать свои убеждения, но всегда протянет руку помощи нуждающимся. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 73-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем цену свободы и независимости. Поэтому так трепетно относимся к истории, так ревностно отстаиваем принципы справедливости, честности и равенства, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Проводя миролюбивую политику, уважая интересы других народов, мы не откажемся от наших убеждений. Не станем их навязывать, но всегда протянем руку помощи тому, кто в ней нуждается. Это наша твердая и последовательная позиция".

Президент констатировал, что время неумолимо идет вперед, заглушает боль и успокаивает память. "К сожалению, человеческая жизнь вновь обесценивается. Мир разделяется, рушатся вековые устои, стираются духовные ориентиры", - отметил глава государства.

"Но белорусский народ, пережив многие войны, бережно хранит такие простые и понятные каждому человеку ценности: счастье встречать мирный рассвет, вдыхать аромат горячего хлеба, ощущать тепло любимых рук, слышать звонкий смех детей и мечтать об их будущем", - сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что каждый год, отмечая День Победы, в Беларуси вспоминают не только страшное время военного лихолетья, но и то, каких усилий стоило восстановить Беларусь после разрухи.

"Видим, какой сильной и независимой она стала сегодня. Понимаем, какое это благо - жить и растить детей под мирным небом. И точно знаем, что каждый прожитый нами день - это бесценный дар всех, кто приближал Великую Победу", - подчеркнул Президент.-0-