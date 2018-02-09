Лукашенко: мы пришли на китайский рынок и доказали высокое качество своей продукции

9 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь пришла на китайский рынок и доказала высокое качество своей продукции. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"С продукцией животноводства в прошлом году Беларусь вышла на рынок дружественного нам Китая. Почти полсотни отечественных предприятий получили соответствующие сертификаты, - отметил глава государства. - Это не просто. Это самый тяжелый и сложный рынок".

Он подчеркнул, что это достигнуто благодаря общим усилиям, "может быть, в первую очередь дипломатической работе, и благодаря установлению тесных дружественных отношений с руководством Китая". "Потому что решение принимал председатель КНР", - заметил Александр Лукашенко.

Как убежден белорусский лидер, на этом останавливаться нельзя. Китайский рынок заманчив и перспективен для многих государств. По его мнению, необходимо и дальше прилагать должные усилия для того, что закреплять завоеванные позиции и двигаться дальше.-0-