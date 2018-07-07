Лукашенко: на малую родину приезжаю с большим трепетом и чувством гордости

7 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на свою малую родину приезжает с большим трепетом, чувством радости и гордости. Об этом глава государства заявил сегодня на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

"С большим трепетом, чувством радости и гордости я приезжаю на свою малую родину. Для меня этот край всегда будет особенным. Но таким же важным и дорогим сердцу, как любой другой уголок моей Беларуси - удивительной, красивой, с добрым, трудолюбивым, гостеприимным и терпеливым народом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Александрия, собравшая на праздник друзей из разных стран, играет самыми яркими красками.

"Именно в этот день, в эту ночь мы особенно чувствуем сакральную связь с родной землей, предками и друг с другом. Поэтому так хочется вырваться из городской жизни и стать ближе к природе - ее красоте и живительной силе, напитаться доброй энергией солнца, дождя, вдохнуть ароматы трав и леса, насладиться прохладой рек и озер", - сказал глава государства.

По его мнению, в этом и заключается смысл пережившей многие столетия традиции отмечать Купалье - праздник, напоминающий о простых человеческих радостях, оценить которые можно только замедлив свой привычный ритм.

"И как бы ни сложилась наша судьба, куда бы ни забросила, нам жизненно необходимо возвращаться к истокам. Туда, где пейзажи оживают сюжетами из детства и юности, где глубоко пущены корни родового дерева. Пусть даже и мысленно, но мы должны держаться за этот маленький мир, откуда начался наш путь в большую жизнь. Этот мир и есть наша папараць-кветка. В нем и обретаем мы свою силу, опору и счастье. Он наш оберег", - убежден белорусский лидер.-0-

Лукашенко: связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше политических интересов и амбиций Глава государства отметил, что фестиваль проходит под знаком дружбы народов. "Людей, предки которых в былые времена так же красиво и дружно встречали ночь на Ивана Купалу на берегах Днепра - могучей реки, соединяющей и питающей земли Беларуси, России и Украины", - сказал Александр Лукашенко.