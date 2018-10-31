Лукашенко на международной конференции в Минске откровенно высказался по вопросу демократии и прав человека

31 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности откровенно высказался по вопросу демократии и прав человека, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси. При этом отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека", - отметил глава государства.

Он напомнил, что развитая европейская демократия формировалась столетиями, а от Беларуси и других постсоветских стран хотят рывка за пару десятков лет. "Если делать это скачкообразно, через давление, результат будет неустойчив. Поэтому мы идем путем эволюции, а не революции", - сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства также отметил, что в постсоветских республиках все более растет неуверенность, что Запад, который активно продвигает свою демократию, сохранит ее сам. "Давайте посмотрим, что произойдет с демократией в Западной Европе. Если уже продвинутые немцы не оценили роль Меркель в современной истории и пытаются выбросить ее на задворки истории… - сказал Президент. - Посмотрите, какие процессы происходят у вас, на Западе, в государствах. А вы талдычите по-прежнему о какой-то демократии, даже не пытаясь изучить, какие процессы происходят здесь - на постсоветском пространстве: в той же России, Беларуси, Молдове, Украине, Казахстане и других республиках".

"Я часто говорю: вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей", - подчеркнул белорусский лидер.

"Девчонки в школах не должны бояться ходить в юбках. О какой демократии здесь можно говорить?" - привел пример глава государства.

"А где права человека у тех расстрелянных в Норвегии (семь или восемь десятков человек было убито), где их права человека, их родных и близких? А он (Андерс Брейвик. - Прим. БЕЛТА) сидит в трехкомнатной квартире и требует еще каких-то прав и привилегий", - сказал Президент.

"Может, мы когда-то и придем к этому, но не сегодня. Не потому, что я этого не понимаю. Этого не понимают наши народы, поэтому надо быть более терпеливыми и заострять свое внимание на тех проблемах, которые нужно решать во имя истинной демократии", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-