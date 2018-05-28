Лукашенко на неделе ознакомится с условиями службы и быта белорусских пограничников

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует во второй половине текущей недели посетить подразделения органов пограничной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ожидается, что глава государства, который в молодости, как известно, и сам служил на границе, приедет в пограничные подразделения на территории Брестской области. Президент ознакомится с условиями службы и бытом пограничников, пообщается с военнослужащими и их семьями.

В поздравлении по случаю отмечаемого 100-летия пограничной службы страны Александр Лукашенко выразил уверенность, что личный состав органов пограничной службы и в дальнейшем будет конкретными делами оправдывать высокое доверие белорусского народа, приложит все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе. "История стражей границ - это яркая и героическая страница летописи нашей Родины. Мы по праву гордимся подвигами пограничников, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Отечество", - говорится в поздравлении.-0-